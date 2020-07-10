Новости Одессы и Одесской области

На Одещині почали ремонтувати дорогу, яку автівки об’їжджали полями (фото)

На Одещині почали ремонтувати дорогу, яку автівки об’їжджали полями (фото)

У Саратському районі розпочались роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т 16-27 КПП Серпневе-Турутине-Арциз-Сарата на ділянці протяжністю 11 км.

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Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Заступник начальника з розвитку доріг Андрій Донченко та провідний інженер відділу технічного контролю та якості робіт Oлег Криницький провели виїздну робочу нараду з генпідрядною організацією та перевірили розпочаті ремонтні роботи на об’єкті.

Як видно з представлених фото, ями на цій ділянці дороги настільки глибокі, що водіям доводилося їхати ґрунтовими дорогами вздовж полів.

Яма на дороге
Яма на дороге
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги
Ремонт дороги

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що ремонтні роботи ведуться на трасах вздовж курортів Одеської області.

Фото: пресслужба

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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