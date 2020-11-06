Где в Одессе создают «Зеленый тоннель»?

Об этом рассказал глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Линию трамвая украсят кустами бирючины, а также высадят здесь более 110 сахарных кленов. Прошлой весной с противоположной стороны уже высадили 73 дерева. Все они прижились и выглядят очень красиво благодаря тому, что их летом поливали сотрудники коммунального предприятия «Горзлентрест».

«Только сейчас стартовала высадка. В этом сезоне, я думаю, можно будет высаживать всю зиму. Сейчас деревья, наверное, чувствуют себя как в конце сентября. Как минимум на месяц, а то и больше, все затягивается. Мы видим, что еще продлевается период фотосинтеза, поэтому как раз по времени мы выходим на середину ноября», — отмечает Балинский.

Данный проект реализуют совместно общественники организации «Зеленый лист» и коммунальщики «Горзелентреста». Саженцы закупаются на пожертвования одесситов. Сбор средств продолжается.

«Я считаю, что за такими проектами большой успех. Если подходить комплексно, можно находить места для высадки деревьев, создавая зеленые пространства. Это уже элементы так называемого зеленого строительства, то есть формирование городской среды, которая экологически безопасна, доступна, с учетом требований безопасности окружающей среды», — говорит Балинский.

Фото: zeleniy-list.od.ua