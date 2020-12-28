В одесском парке Победы усилили муниципальный патруль: что случилось?

Об этом стало известно на дистанционном совещании в мэрии Одессы.

Как выяснилось, в ночь с 25-го на 26-е декабря неизвестные выкопали в парке три сосны из числа тех, которые передал меценат Борис Мозолев.

«Это возмутило меня и всех людей, которые отдыхают в парке», — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В департаменте муниципальной безопасности уже знают, в каком направлении скрылись воры. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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