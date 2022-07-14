Рождение или смерть в «горячей точке»: как получить нужные документы?

На временно оккупированных территориях, как и в зонах военных действий, по-прежнему проживает гражданское население. Там рождаются и умирают люди, но государственные органы, которые должны это фиксировать, не работают.
Правительство приняло соответствующие изменения, и теперь получить необходимые документы можно через суд.
Заявление об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение, родственники могут подать в любой суд Украины, независимо от места жительства. Суд принимает любые документы и свидетельства, которые могут подтвердить факт рождения или смерти. Такие заявления рассматриваются безотлагательно. А сама процедура бесплатная – заявители освобождены от уплаты судебного сбора.
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