Рождение или смерть в «горячей точке»: как получить нужные документы?

Ложная тревога: мина у берегов Одессы оказалось буем Предмет, похожий на мину, обнаруженный сегодня, 14 июля, у одного из пляжей в Одесской области, при изучении специалистами оказался рыболовным буем, не несущем угрозы. Тем не менее, терять бдительность все же не стоит, советуют в Оперативном командовании «Юг». ПОДРОБНЕЕ

Депутат горсовета предлагает отказаться от «якоря-сердца», турлоготипа Одессы Петр Обухов, депутат Одесского горсовета, направил мэру Одессы письмо с предложением отказать от туристического логотипа Одессы. Причина в том, что его автор, дизайнер Артемий Лебедев, поддерживает российскую агрессию против нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Шторм у одесского берега вынес на пляж морскую мину 14 июля у берега на одном из пляжей Одесской области обнаружили морскую мину. Взрывотехники ВМС ВСУ готовятся к ее подрыву. ПОДРОБНЕЕ

Россия нанесла разрушительный ракетный удар по центру Винницы Утром 14 июля в центр Винницы попали несколько российских ракет. На месте наблюдаются многочисленные разрушения и пожары. Пока известно о 12 погибших. ПОДРОБНЕЕ