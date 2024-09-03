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Россияне ударили по учебному заведению в Полтаве: известно о более чем 40 погибших

Россияне ударили по учебному заведению в Полтаве: известно о более чем 40 погибших

Уже известно о 41 погибшем и более 180 раненых в результате ракетного удара по Полтаве, который россияне нанесли во вторник, 3 сентября.

Около 09:10 3 сентября в Полтаве прозвучало два мощных взрыва. По имеющейся информации военных, город атаковали две баллистические ракеты.

«Прилеты» были по территории учебного заведения и соседней больницы, сообщил президент Владимир Зеленский. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции.

По предварительным данным, по состоянию на 14:20 41 человек погиб, а 180 — ранены. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, на месте работают оперативные службы, спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин назвал произошедшее «страшным днем для Полтавщины».

«Учитывая вопросы безопасности — без деталей. Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым. По состоянию на сейчас для проведения переливания компонентов крови есть все необходимое», — написал Пронин в телеграм.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств ракетного удара по Полтаве.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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