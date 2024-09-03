Росіяни вдарили по навчальному закладу в Полтаві: відомо про понад 40 загиблих

Близько 09:10 3 вересня в Полтаві пролунало два потужні вибухи. За наявною інформацією військових, місто атакували дві балістичні ракети.

«Прильоти» були по території навчального закладу та сусідньої лікарні, повідомив президент Володимир Зеленський. Було частково зруйновано одну з будівель Інституту зв’язку. Люди опинилися під завалами. Залучено всі необхідні служби до рятувальної операції.

За попередніми даними, станом на 14:20 41 людина загинула, а 180 – поранені. Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, на місці працюють оперативні служби, рятувальники локалізували пожежу і продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій і злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 із них дістали з-під завалів. Усіх постраждалих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Пилип Пронін назвав подію «страшним днем для Полтавщини».

«З огляду на питання безпеки – без деталей. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників і медиків сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне», – написав Пронін у телеграм.

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне й оперативне розслідування всіх обставин ракетного удару по Полтаві.