Росія вдарила 15 ракетами по Харкову: багато загиблих та поранених

Перший потужний вибух у Харкові пролунав близько 10:26. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом рф були транспортна інфраструктура, також один із підрозділів комунального підприємства.

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В “Укрзалізниці” повідомили, що армія рф атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини.

“Наразі є підтвердження влучання по кількох наших об’єктах у місті та області. Під час “прильотів” працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників отримали поранення. Їм надано медичну допомогу. На щастя, без жертв”, – ідеться в повідомленні.

Ще одного удару рашисти завдали по приватній друкарні видавництва Vivat, яка займається друком.

Внаслідок ударів по Золочеву Харківської області пошкоджено дитячий садок, ринок та житлові будинки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередньо повідомив, що “це все були ракетні удари”.

За даними прокуратури, обстріл, швидше за все, вівся із систем С-300.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку “надзвичайно жорстокою”: