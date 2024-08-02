Новости Одессы и Одесской области

Война, день 891-й: Украина совершила прорыв в войне дронов

Война, день 891-й: Украина совершила прорыв в войне дронов

Начались восемьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает терроризировать жителей городов Украины обстрелами и ведет наступательные действия на большинстве направлений фронта. Украина впервые имеет преимущество в количестве дроновых атак.

Война дронов: впервые преимущество на стороне Украины

Первый раз с начала войны, когда Украина за календарный месяц задействовала больше ударных БПЛА, чем россия. Об этом сообщает Forbes.

Согласно подсчетам издания, в прошлом месяце Украина использовала против россии примерно 520 беспилотников большой дальности, в то время как рф атаковала украинскую территорию 426 дронами.

«Россия, по-видимому, менее эффективна в сбивании дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим целям. Украина же, возможно, получает преимущество в стратегической войне с использованием беспилотников большой дальности», – подчеркивают в издании.

Теперь же главный вопрос заключается в том, сколько ударных беспилотников большой дальности сможет произвести Украина, и являются ли июльськие показатели событием случайным или же тенденцией.

О ситуации на фронте на утро 2 августа 2024

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 127 боевых столкновений.

Треть из них — на Покровском направлении. Здесь наши защитники отбили 53 штурма. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел 8 и 18 атак соответственно.

Интенсивные бои шли также на Торецком направлении, где при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных, 63 авиационных удара (в частности задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, совершил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них — из РСЗО.

Ночью взрывы звучали в Крыму

Сегодня, 2 августа, назначенные россией «власти» Севастополя заявили об атаке ракет ATACMS. По всему городу разбросаны их осколки. Пишут, что части ракеты повредили жилые дома.

Украинские паблики писали о взрывах в районе Балаклавы, допуская, что это могла работать ПВО.

Также в пабликах сообщалось об атаке беспилотников в регионах россии.

Потери врага на утро 2 августа 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

Всего за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 оккупантов. Также наши воины обезвредили:

  • 3 танка,
  • 8 боевых бронированных машин,
  • 42 артиллерийских системы,
  • 2 РСЗО,
  • 37 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 56 автомобилей,
  • 6 единиц специальной техники.

потери врага

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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