Война, день 891-й: Украина совершила прорыв в войне дронов

Начались восемьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг продолжает терроризировать жителей городов Украины обстрелами и ведет наступательные действия на большинстве направлений фронта. Украина впервые имеет преимущество в количестве дроновых атак.
Война дронов: впервые преимущество на стороне Украины
Первый раз с начала войны, когда Украина за календарный месяц задействовала больше ударных БПЛА, чем россия. Об этом сообщает Forbes.
Согласно подсчетам издания, в прошлом месяце Украина использовала против россии примерно 520 беспилотников большой дальности, в то время как рф атаковала украинскую территорию 426 дронами.
«Россия, по-видимому, менее эффективна в сбивании дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим целям. Украина же, возможно, получает преимущество в стратегической войне с использованием беспилотников большой дальности», – подчеркивают в издании.
Теперь же главный вопрос заключается в том, сколько ударных беспилотников большой дальности сможет произвести Украина, и являются ли июльськие показатели событием случайным или же тенденцией.
О ситуации на фронте на утро 2 августа 2024
За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 127 боевых столкновений.
Треть из них — на Покровском направлении. Здесь наши защитники отбили 53 штурма. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел 8 и 18 атак соответственно.
Интенсивные бои шли также на Торецком направлении, где при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.
Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных, 63 авиационных удара (в частности задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, совершил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них — из РСЗО.
Ночью взрывы звучали в Крыму
Сегодня, 2 августа, назначенные россией «власти» Севастополя заявили об атаке ракет ATACMS. По всему городу разбросаны их осколки. Пишут, что части ракеты повредили жилые дома.
Украинские паблики писали о взрывах в районе Балаклавы, допуская, что это могла работать ПВО.
Также в пабликах сообщалось об атаке беспилотников в регионах россии.
Потери врага на утро 2 августа 2024
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.
Всего за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 оккупантов. Также наши воины обезвредили:
- 3 танка,
- 8 боевых бронированных машин,
- 42 артиллерийских системы,
- 2 РСЗО,
- 37 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 56 автомобилей,
- 6 единиц специальной техники.