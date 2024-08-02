Одессу атакуют баллистикой: первые подробности атаки 2 августа

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 13:56. Через несколько минут в Одессе прозвучала серия взрывов. В связи с ракетной опасностью мэр Одессы Геннадий Труханов призывает одесситов оставаться в безопасных местах до отбоя.

Мониторинговые каналы сообщили о применении по Одессе баллистического вооружения из Крыма. В городе уже раздалось три взрыва.

Предварительно, по неподтвержденной информации, есть один прилет и одно сбитие. Остальные взрывы — это работа ПВО. На месте прилета виднеется дым.

Ракетная угроза продолжается до отбоя.

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