Оккупанты атаковали Одессу баллистикой: раздался взрыв (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушную тревогу в Одесском регионе объявили в 9:25. Мониторинговые каналы предупредили о пуске баллистической ракеты в Крыму.

Через четыре минуты в Одессе прозвучал мощный взрыв. По некоторым признакам враг выпустил баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Об этом свидетельствует гулкий взрыв с продолжительным эхом, который слышен во всех районах города и характерное облачко в небе — это след от вскрытия кассеты.

Пока не известно, удалось ли силам ПВО сбить ракету.

Ждем официальную информацию.