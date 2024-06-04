Оккупанты атаковали Одессу баллистикой: раздался взрыв (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты атаковали Одессу баллистикой: раздался взрыв (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром, 4 июня, враг атаковал Одесскую область баллистической ракетой из временно оккупированного Крыма. Одесситы слышали сильный взрыв, сообщается о работе ПВО.

Воздушную тревогу в Одесском регионе объявили в 9:25. Мониторинговые каналы предупредили о пуске баллистической ракеты в Крыму.

Через четыре минуты в Одессе прозвучал мощный взрыв. По некоторым признакам враг выпустил баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Об этом  свидетельствует гулкий взрыв с продолжительным эхом, который слышен во всех районах города и характерное облачко в небе — это след от вскрытия кассеты.

Пока не известно, удалось ли силам ПВО сбить ракету.

Ждем официальную информацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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