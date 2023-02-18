Новости Одессы и Одесской области

Российские террористы выпустили с Черного моря 4 «Калибра»: каковы последствия?

Российские террористы выпустили с Черного моря 4 «Калибра»: каковы последствия?

Утром субботы, 18 февраля 2023 года, российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

По информации Воздушного командования «Юг», две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Также отмечается, что угроза повторных ракетных атак остается в силе, и поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

При этом прорвавшиеся сквозь ПВО две ракеты нанесли удар по городу Хмельницкому, сообщил глава местной облгосадминистрации Сергей Гамалий.

«К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей. 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное»,

– написал Гамалий.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром путинские рашисты предприняли очередную попытку атаковать объекты критической инфраструктуры нашей страны.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В то же время в Одесской области тревога не объявлялась, однако энергетики предприняли превентивные меры и временно ввели экстренные отключения света.

Но по состоянию на 10:30 экстренные отключения света в Одесской области были отменены.

Читайте также: Война в Украине: о ситуации на фронте и потерях врага на утро 360-го дня.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить