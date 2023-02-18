Российские террористы выпустили с Черного моря 4 «Калибра»: каковы последствия?

Утром субботы, 18 февраля 2023 года, российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

По информации Воздушного командования «Юг», две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Также отмечается, что угроза повторных ракетных атак остается в силе, и поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

При этом прорвавшиеся сквозь ПВО две ракеты нанесли удар по городу Хмельницкому, сообщил глава местной облгосадминистрации Сергей Гамалий.

«К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей. 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное»,

– написал Гамалий.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром путинские рашисты предприняли очередную попытку атаковать объекты критической инфраструктуры нашей страны.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В то же время в Одесской области тревога не объявлялась, однако энергетики предприняли превентивные меры и временно ввели экстренные отключения света.

Но по состоянию на 10:30 экстренные отключения света в Одесской области были отменены.

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