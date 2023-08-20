543-й день войны: вероятность новых ракетных ударов остается в силе

Сегодня, в воскресенье, 20 августа 2023 года, начались пятьсот сорок третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

По официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов и 61 авиационный, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены мирные жители. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Степного и Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области; Волфино, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда Сумской области и Вильча, Зибино, Караическое, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали населенные пункты Кучеривка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиаудары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Звановка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Богдановки, Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новомарково, Клищеевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Урожайного. Под артиллерийские обстрелы попали Водяное, Угледар, Пречистовке, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артобстрелы противника попали более 15 населенных пунктов, в том числе Токаревка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зоровка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще один – по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и по сей день – в инфографике: