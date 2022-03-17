Россияне не смогут напасть на Одессу, – Арестович

Военный эксперт, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что риск высадки российского десанта в Одесской области сохраняется, однако самой Одессе ничего не грозит – российские агрессоры не смогут напасть, так как понимают, чем это для них чревато.

«За Одессу можете совсем не беспокоиться»,

– заявил советник главы президентского офиса в интервью «НВ».

При этом Арестович подтвердил информацию о недавних вражеских обстрелах в районе села Тузла Одесской области.

«Они стреляли не прицельно. Их задачей было вызвать наши огневые средства на бой, чтобы их поразить. Выманивали. Но наши поступили мудро, не ответили, поэтому они не обнаружили систему огня»,

– рассказал эксперт.

Он также добавил, что риск десанта в области сохраняется.

«Но я не думаю, что он будет прямо на Одессу. Они же понимают, что они будут немедленно уничтожены. Россияне попытаются найти дыру, сейчас ведут разведку. Кое-что они пытались сделать, но патрульный корабль «Василий Быков» может рассказать, чем все закончилось»,

– объяснил Арестович.

А отвечая на вопрос, могут ли вражеские войска напасть, что называется, «в лоб», советник главы Офиса президента уверенно ответил: «Конечно, нет».

«Это еще одно самоубийство. Вертолетный десант они уже перестали делать. Потому что по Украине у них было 30 попыток вертолетного десанта, и только одна удачная»,

– добавил эксперт.

Помимо этого, Арестович заявил, что в целом сил и средств РФ «не хватит даже до середины апреля».

Отметим, что после начала войны Арестович быстро снискал славу главного «успокоителя» страны благодаря своему оптимистичному взгляду на происходящее.

Показательно, что еще в 2019 году эксперт заявлял, что «полноценная война с Россией начнется через пару лет». А еще раньше он сделал предположения насчет аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, которые впоследствии оправдались.

Напомним, сегодня утром, 17 марта, у берегов Одессы снова были замечены российские военные корабли.

Фото: Офис президента Украины, видео YouTube-канал «Комиссар России»