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Что значат маневры кораблей врага возле Одессы? Официальный комментарий (видео)

Что значат маневры кораблей врага возле Одессы? Официальный комментарий (видео)

Сегодняшнее маневрирование российских кораблей у берегов Одессы – это очередная попытка врага оказать психологическое давление на одесситов.

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Об этом заявил спикер Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По словам Братчука, явных признаков какой-либо подготовки к высадке морского десанта сегодня не наблюдается.

Он призвал одесситов не волноваться, так как враг жесток и циничен, но силы обороны Одессы на страже.

«Пускай только сунутся – мы их просто убьем… Не мешаем Вооруженным силам Украины выполнять боевые задания – они способны сегодня их выполнить»,

– говорит в своем видеообращении спикер ОВА.

 

‼️ Одеса. Рашистські кораблі маневрують, тиснуть психологічно

Ласкаво просимо їх до пекла!
😡

Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 17 марта 2022 г.

 

Ранее местные Телеграм-каналы начали распространять информацию, что возле Одессы заметили российские корабли. Их насчитали не менее шести единиц.

Кроме того, около часа дня по Одесской области объявили воздушную тревогу.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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