Новости Одессы и Одесской области

Русские военные корабли снова замечены у берегов Одессы

Русские военные корабли снова замечены у берегов Одессы

Сегодня днем, 17 марта 2022 года, одесситы заметили на горизонте российские военные корабли.
Своими наблюдениями местные жители делятся в соцсетях и Телеграмм-каналах.

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Сообщается, что на одесском горизонте виднеются не менее шести кораблей (см. верхнее фото).

Кроме того, около часа дня по области была объявлена воздушная тревога. Жителей просят немедленно пройти в укрытия.

При этом в Одесской военной администрации ситуацию на данный момент не комментируют.

Ранее глава областной военной администрации Максим Марченко и спикер Сергей Братчук неоднократно заверяли, что ситуация в области под контролем и оснований для паники нет. А если вражески десант все же отважится на высадку у берегов Одессы, то все, что увидят оккупанты – «это дно Черного моря».

Фото: скриншот с видео одесских Телеграм-каналов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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