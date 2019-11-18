Россия вернула Украине военные корабли: они направляются в Одессу

Военные корабли, задержанные российскими пограничниками год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передали Украине.

Как сообщат пресс-центр командования ВМС ВСУ, украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» направляются домой.

В понедельник, 18 ноября, в акватории Черного моря корабли передали украинской стороне. Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook сообщила, что они прибудут в Одессу.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир “Яны Капу” и малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск” и “Никополь”, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

24 военных моряка вернулись домой 7 сентября.

Руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook выразил мнение, что после возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, “естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков”.

А Елена Зеркаль также сообщила, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По ее словам, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей по Конвенции ООН по морскому праву.

“Наша цель – установить нарушение права, восстановить его и получить надлежащую компенсацию”, – написала Зеркаль.

Она напомнила, что долгое время политико-дипломатические усилия Украины и партнеров по освобождению моряков оставались напрасными.

“Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 был мирным и законным, а действия РФ, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права”, – подчеркнула Зеркаль.

Фото: Елена Зеркаль

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