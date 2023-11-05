Война в Украине, день 620: почти тысяча рашистов стали «двухсотыми»

Сегодня, в воскресенье, 5 ноября 2023 года, начались шестьсот двадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О ситуации на фронте на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ.
По официальной информации Генштаба, за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ракетная атака и ситуация на разных направлениях фронта
По данным Воздушных Сил, вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ были уничтожены три крылатые ракеты «Искандер-К».
Кроме того, под авиаудары противника попали: Серебрянское лесничество Луганской области; Белая Гора, Екатериновка, Бердичи, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Республиканец, Красный Маяк, Берислав, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское, Приднепровское Херсонской области; Очаков Николаевской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 4 атаки противника.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отразили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, но безуспешно. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины здесь отразили более 20 атак врага.
На Шахтерском направлении захватчик вели безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение тылам противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.
Коротко о потерях врага на утро 5 ноября 2023 года
Согласно представленной Генштабом ВСУ инфографике, за минувшие сутки наши Силы обороны ликвидировали:
- личного состава – 990 человек;
- танков ‒ 8 ед.;
- боевых бронированных машин – 14 ед.;
- артиллерийских систем – 12 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 ед.;
- специальной техники – 9 ед.