Новости Одессы и Одесской области

Спасатели эвакуировали застрявших между Ананьевым и Подольском людей в безопасное место

Спасатели эвакуировали застрявших между Ананьевым и Подольском людей в безопасное место

Вчера на Полтавской трассе — дорога между Ананьевом и Подольском — застряли в снежных палатках более десятка легковых автомобилей и рейсовый автобус Одесса-Подольск.

Люди смогли дозвониться в Ананьевское МЧС. Те быстро отреагировали и отправились на помощь. Операцию по спасению людей возглавил Ананьевский городской голова Юрий Тищенко в сотрудничестве с начальником 10-го пожарно-спасательного отряда Валентином Мунтяном, с депутатом городского совета Александром Грицким и директором КП «Город-сервис» Сергеем Переробленим. Отряд задействовал все ресурсы, чтобы пробиться к людям, которые находились на Полтавской трассе, вблизи села Оброчное. Однако снегопад делал свое дело, перекрывая пути спецмашинам. И все же, в 4 утра работникам Ананьевской службы чрезвычайных ситуаций удалось отыскать занесенные снегом автомобили.

машина ГСЧС

— Вместе со спасателями нас спасал из снежного плена городской голова. Мы очень благодарны спасателям. И поражена, что и городской голова Ананьева Юрий Тищенко принял участие в операции по освобождению. Рядом с техникой, он отбрасывал снег лопатой, освобождая машины, — поделилась впечатлениями снежная пленница Марина Еременко.

Люди спасены и доставлены в пункт Несокрушимости города Ананьев. Здесь их напоили горячим чаем, накормили. 

Пока что люди остаются в Ананьеве. Как будут расчищены дороги, они отправятся домой.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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