Новорожденные одесситы: сколько близнецов появилось на свет за неделю?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 199 новорожденных, что на 11 детей больше, чем неделей ранее.

На прошедшей неделе на свет появились 110 мальчиков и 89 девочек, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В том числе, население Одессы за неделю пополнили пять пар двойняшек. Все они родились в городском роддоме №5.

По количеству новорожденных на минувшей неделе лидирует городской роддом №1, где увидели свет 54 малыша.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, на предыдущей неделе в роддомах Одессы появились на свет 188 новорожденных, в том числе 103 маленьких одессита и 85 юных одесситок.

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