Роддома Одессы: сколько малышей увидели свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 167 малышей, в том числе две двойни.

По данным Одесского горсовета, в числе новорожденных одесситов больше мальчиков – их родилось 97, или на 17 детей больше, чем неделей ранее. Также за неделю увидели свет 70 маленьких одесситок.

Лидерство по количеству новорожденных на прошлой неделе принадлежит городскому роддому №1, где родились 56 младенцев.

Сейчас прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Как писала «Одесская жизнь», в первые дни нового года в Одессе появились на свет 169 младенцев.

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