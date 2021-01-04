В новогодние дни на свет появились 169 маленьких одесситов

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 169 младенцев, среди которых одна пара близнецов.

По сообщению мэрии города, на прошлой неделе увидели свет больше девочек – их родилось 89, что на 5 детей больше, чем на предыдущей неделе. Первым ребенком, родившимся в Одессе в 2021 году, также стала девочка Милана.

Кроме того, за неделю увидели свет 80 мальчиков.

На первом месте по количеству новорожденных городской родильный дом №7 – здесь появились на свет 43 малыша.

Сейчас прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Неделей ранее в Одессе родились 194 ребенка, в том числе 110 мальчиков и 84 девочки.