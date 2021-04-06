Рядом с одесским домом Руссова – снова ограждение и техника (фото)

До 1820 года – Генуэзская (надо же!), потом – Екатерининская, в советские времена улица была наречена в честь Карла Маркса, во время оккупации именовалась именем Адольфа Гитлера, с 1991 – снова Екатерининская. И сразу хочу напомнить: императрица Екатерина к названию улицы отношения не имеет. Установленная в начале Екатерининской площади табличка просвещает всех нас, что и «площадь, и улица названы так в честь храма святой Великомученицы Екатерины Александрийской, заложенного при основании города Одессы». Храм, к слову, так и не был построен…

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