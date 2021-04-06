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Рядом с одесским домом Руссова – снова ограждение и техника (фото)

Рядом с одесским домом Руссова – снова ограждение и техника (фото)

Большой участок рядом с обновленным домом Руссова на улице Садовой снова огражден.
На этом участке сейчас снята плитка, все разрыто, трудится техника.

На вопрос корреспондента «Одесской жизни», что же здесь происходит, был получен четкий ответ: «Проводим кабельные линии».

Дом Руссова, идут работы

Дом Руссова, ограждение

Дом Руссова, экскаватор

Дом Руссова, кабеля

Как сообщала «Одесская жизнь», на Соборной площади строят электроподстанцию для дома Руссова.

Работы продолжаются и напротив самого исторического дома, причем, уже не только в зеленой зоне площади, но и на пешеходной части: там появилось еще одно ограждение, участок разрыт.

Дом Руссова, перекопано

Дом Руссова, земля

Дом Руссова, ограждение и техника

Напомним, все эти работы обещают окончить к концу лета текущего года.

В третьей декаде марта «Одесская жизнь» сообщала, что фасад дома Руссова обрастает проблемами, а новая плитка требует очередного ремонта.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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