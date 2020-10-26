Какие партии проходят в горсовет Одессы – данные экзит-пола

Места в новом составе городского совета Одессы по результатам выборов могут получить пять партий, которые преодолели обязательный пятипроцентный барьер.
Таковы данные экзит-пола (опрос избирателей после голосования), проведенного по заказу канала “Украина 24” и “Свободы слова Савика Шустера”.
Согласно экзит-полу, предпочтения одесситов выглядят таким образом:
- Партия Геннадия Труханова “Доверяй делам” (23,7%)
- “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) (22,3%)
- “Слуга народа” (15,9%)
- “Европейская солидарность” (12,7%).
- Партия Шария (7,6% голосов).
Как сообщалось, мэра Одессы горожане выберут во втором туре. В него, согласно, экзит-полу, выходят действующий мэр Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.
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