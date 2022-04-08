8 апреля россия снова нанесла ракетный удар по Одессе

Враг продолжает обстреливать Одессу ракетами. На этот раз удар нанесли ранним вечером, около 17:30.

Многие одесситы своими глазами наблюдали полет ракет, некоторые ошибочно принимали их за самолеты. Противовоздушная оборона встретила средства поражения противника плотным огнем. Предварительно одна из двух ракет была сбита, хотя официально эту информацию не подтвердили.

Также в городе был слышен один громкий взрыв, который характерен для ракеты попавшей в цель. Но куда попал враг, есть ли пострадавшие и разрушения — официальной информации пока не поступало.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и информировать своих читателей.

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