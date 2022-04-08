Рашисты ударили ракетами по вокзалу в Краматорске во время эвакуации – десятки погибших, сотня раненых (фото)

В настоящее время известно о 30 погибших и 100 раненых.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, для удара рашисты использовали «Искандер» с кассетным снарядом.

По уточненной информации президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, удар был нанесен комплексом «Точка «У».

«Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле – слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары.

Они прекрасно видели, что били по гражданским, раннее утро, что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики.

С какими бл…ми все-таки нам приходится воевать»,