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Результаты местных выборов: кто побеждает в крупнейших городах Украины

Результаты местных выборов: кто побеждает в крупнейших городах Украины

Результаты местных выборов в крупнейших городах Украины, которые прошли 25 октября, на пятый день голосования официально не огласили. Есть срок до 6 ноября, в связи с чем сохраняется интрига. Но не везде. Как минимум в Киеве. 

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Там, по результатам различных экзит-полов лидирует действующий мэр,бывший боксер Виталий Кличко. Его поддержка приближается к 50%, и он оставил далеко позади своего конкурента Александра Попова, который когда-то был главой Киевской госадминистрации. Сторонники Кличко надеются, что официальные результаты будут отличаться от экзит-полов и он победит в первом туре.

В Харькове же экзит-полы отдали победу действующему мэру Геннадию Кернесу и там второй тур вряд ли будет.

А в Одессе второй тур состоится. На первом месте по все тем же экзит-полам нынешний мэр Геннадий Труханов, за ним идет кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.

О результатах выборов в Днепре и Запорожье мы писали ЗДЕСЬ.

Во Львове также лидирует мэр Андрей Садовый, за ним идет Олег Синютка. Оба будут бороться во втором туре.

Читайте также: Геннадий против Николая: когда состоится второй тур выборов и кто поборется кресло мэра Одессы?

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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