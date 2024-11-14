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Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети 14 ноября, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы снова до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Ак. Филатова, 6-12,
  • Варненская, 2, 2/корп.2,3,4,
  • Г. Крут, 6-8 б,
  • Дачная, 4/2,
  • Вторая, 18а,б, 20,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Люстдорфская дор, 56 В,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • М. Троицкого, 3Б,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Симоненко, 2а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Дор. Фонтанская, 106/37-106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86-197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Свободы, 51а,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Свободы, 31а.

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Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Николая Гефта, 44,
  • Семена Палия, 93,
  • Ак. Заболотного, 57, 57/корп.2, 59, 59/корп.1, 59/корп.2, 67, 67/корп.1, 67/2,
  • Марсельская, 32/1,32/2, 34, 36.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Иоганна Генна (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка) 1-63а,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Гранатная, 1-25,
  • И. Прибика, 7-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
  • Кордонная, 3а-74в,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
  • Косяченко А., 9-54/2,
  • И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • А. Вадатурского (Малиновского), 79-131, 96-152,
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Платанова, 1-97, 16-126,
  • Радостная, 114,116,
  • С. Рихтера, 8-108, 33-109,
  • Сельская, 7-39,14-31,
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 6-48,11-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 1-19,
  • Ференца Листа,
  • Дор. Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок К. Пигрова (Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2-12б,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

 

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