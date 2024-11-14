Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети 14 ноября, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы снова до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Ак. Филатова, 6-12,
- Варненская, 2, 2/корп.2,3,4,
- Г. Крут, 6-8 б,
- Дачная, 4/2,
- Вторая, 18а,б, 20,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Люстдорфская дор, 56 В,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- М. Троицкого, 3Б,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Симоненко, 2а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Дор. Фонтанская, 106/37-106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86-197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Свободы, 51а,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Свободы, 31а.
Читайте также: Отключения света в Украине возвращаются: как часто и сколько продлятся
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Николая Гефта, 44,
- Семена Палия, 93,
- Ак. Заболотного, 57, 57/корп.2, 59, 59/корп.1, 59/корп.2, 67, 67/корп.1, 67/2,
- Марсельская, 32/1,32/2, 34, 36.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Иоганна Генна (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского),
- Композитора Лятошинского (Перепечка) 1-63а,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гранатная, 1-25,
- И. Прибика, 7-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
- Кордонная, 3а-74в,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
- Косяченко А., 9-54/2,
- И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- А. Вадатурского (Малиновского), 79-131, 96-152,
- М. Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Платанова, 1-97, 16-126,
- Радостная, 114,116,
- С. Рихтера, 8-108, 33-109,
- Сельская, 7-39,14-31,
- Г. Михайленко (Спартаковская), 6-48,11-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-19,
- Ференца Листа,
- Дор. Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок К. Пигрова (Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12б,
- проезд Сиреневый, 1-6.