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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі 14 листопада, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси знову до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Ак. Філатова, 6-12,
  • Варненська, 2, 2/корп.2,3,4,
  • Г. Крут, 6-8 б,
  • Дачна, 4/2,
  • Друга, 18а,б, 20,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Люстдорфська дор., 56 В,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • М. Троїцького, 3Б,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Симоненка, 2а,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34,
  • Дор. Фонтанська, 106/37-106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86-197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Свободи, 51а,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Свободи, 31а.

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Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Миколи Гефта,44,
  • Семена Палія, 93,
  • Ак. Заболотного, 57, 57/корп.2, 59, 59/корп.1, 59/корп.2, 67, 67/корп.1, 67/2,
  • Марсельська, 32/1,32/2, 34, 36.

Центральний РЕМ

Роботи  до 17:00:

  • Йоганна Генна (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка) 1-63а,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гранатна,1-25,
  • Й. Прибіка, 7-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
  • Кордонна, 3а-74в,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
  • Косяченка О., 9-54/2,
  • І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-131, 96-152,
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Платанова, 1-97, 16-126,
  • Радісна, 114,116,
  • С. Ріхтера, 8-108, 33-109,
  • Сільська, 7-39,14-31,
  • Г. Михайленко (Спартаківська), 6-48,11-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 1-19,
  • Ференца Ліста,
  • Дор. Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • проїзд Бузковий,1-6.
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