На одесском Фонтане отремонтируют трамвайное кольцо и передвинут рельсы: кто заказчик?

КП «Горэлектротранс» объявило тендер на проведение реконструкции разворотного кольца на 16-й ст. Б. Фонтана с частичным перемещением трамвайных рельсов.

Соответствующий тендер КП «ОГЭТ» разместило на сайте госзакупок «Prozorro».

Так, 4 мая состоится аукцион, где определят исполнителя работ по реконструкции разворотного кольца трамваев №18 и №19.

Реконструкцию связывают со стройкой ЖК «Аквамарин», которую развернули в центре кольца. Трамвайные пути мешают возводить жилкомплекс, поэтому инвестор предложил все сделать за свой счет и переместить рельсы подальше от стройплощадки.

Об этом сообщает «УСИ».

На данный момент на работы выделено 16 миллионов гривен.

За эти средства инвестор сам заменит трамвайное полотно, контактную сеть, остановки и облагородит прилегающую территорию.

В связи с ремонтными работами изменится маршрут 18-го трамвая. После того, как работы начнут, он будет курсировать до 11-й станции Б. Фонтана. А трамвай №19 вовсе отменят на период ремонта.

Когда стартуют работы, точно не известно. В то же время в опубликованном тендере указано, что они должны завершиться до 31 декабря 2021 года.

Фото: pushkinska.net, УСИ

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