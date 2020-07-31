В Одесі на пів року скоротять маршрут трамвая №18

З 1 серпня роботу трамвая №18 буде частково змінено.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

У зв’язку з початком робіт з реконструкції розворотного трамвайного кільця маршрутів №18 та № 19

з 1 серпня 2020 року до 1 березня 2021 року (або завершення робіт з реконструкції) роботу трамвайного маршруту № 18 буде організовано за скороченою схемою до 11-ї станції Великого Фонтану.

На період проведення зазначеної реконструкції буде організовано тимчасовий автобусний маршрут № 18-к: від 11-ї ст. Великого Фонтану до 16-ї ст. Великого Фонтану з перевезенням усіх пільгових категорій громадян, передбачених чинним законодавством України.