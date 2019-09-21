fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Квест с риском для жизни: как в городе под Одессой выживают во время ремонта моста (видео)

Квест с риском для жизни: как в городе под Одессой выживают во время ремонта моста (видео)

Понтоннная переправа, которую сейчас ремонтируют в Черноморске, превратилась в полосу препятствий для местного населения. Горожанам приходится рисковать жизнью, чтобы добраться на другой берег.

Об этом сообщил очевидец, выложив на своем YouTube канале видео.

На нем видно, как черноморцы перебираются через понтонную переправу, взбираясь по крутой лесенке и лавируя на узких перегородках. Рядом натянуты высосовольтные провода. Причем рискуют не только мужчины, а и женщины. И молодые, и не очень.

Как мы уже писали, переправу перекрыли из-за ремонтных работ на два месяца.

О том, что будет с людьми в это время, как-то не подумали. В итоге местным жителям пришлось изобрести собственный, довольно опасный метод, чтобы оказаться по ту сторону переправы.

Ситуацией тут же решили воспользоваться предприимчивые горожане. Они быстренько подогнали на место две резиновые лодки. За десять гривен предлагают отвезти на другой берег.

Под постами в Facebook депутата Сергея Колебошина, которого выбрал округ в Черноморске, уже появились десятки отзывов о происходящем. Люди возмущаются и спрашивают, как эту проблему собираются решать. Но официального ответа от властей черноморцы пока не получили.

Фото: скриншоты с YouTube канала “Зоотроп”

Видео: “Зоотроп”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить