Квест с риском для жизни: как в городе под Одессой выживают во время ремонта моста (видео)

Понтоннная переправа, которую сейчас ремонтируют в Черноморске, превратилась в полосу препятствий для местного населения. Горожанам приходится рисковать жизнью, чтобы добраться на другой берег.

Об этом сообщил очевидец, выложив на своем YouTube канале видео.

На нем видно, как черноморцы перебираются через понтонную переправу, взбираясь по крутой лесенке и лавируя на узких перегородках. Рядом натянуты высосовольтные провода. Причем рискуют не только мужчины, а и женщины. И молодые, и не очень.

Как мы уже писали, переправу перекрыли из-за ремонтных работ на два месяца.

О том, что будет с людьми в это время, как-то не подумали. В итоге местным жителям пришлось изобрести собственный, довольно опасный метод, чтобы оказаться по ту сторону переправы.

Ситуацией тут же решили воспользоваться предприимчивые горожане. Они быстренько подогнали на место две резиновые лодки. За десять гривен предлагают отвезти на другой берег.

Под постами в Facebook депутата Сергея Колебошина, которого выбрал округ в Черноморске, уже появились десятки отзывов о происходящем. Люди возмущаются и спрашивают, как эту проблему собираются решать. Но официального ответа от властей черноморцы пока не получили.

Фото: скриншоты с YouTube канала “Зоотроп”

Видео: “Зоотроп”