Ремонт Новощепного ряда в Одессе: в мэрии рассказали, как продвигаются работы

Что происходит на втором этапе капитального ремонта Новощепного Ряда и перекрестка улицы Водопроводной, прокомментировал начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

На сегодняшний день здесь ведутся работы по обновлению инженерных сетей, проходящих через улицу Водопроводную: водоснабжения, водоотведения и канализации (бытовой и ливневой), газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационных сетей и сетей наружного освещения.

– Сейчас с балансодержателями сетей газоснабжения и водоснабжения – «Одессагаз» и «Инфоксводоканал» – мы решаем вопрос о присоединении новых инженерных сетей, – отметил Андрей Сандул. – Также проходит процесс укладки новых трамвайных путей.

Также продолжаются работы по устройству основания под трамвайное полотно. На участке от улицы Екатерининской до улицы Водопроводной устанавливаются рельсошпальная решетка и рельсы.

Кроме того, проводятся работы по устройству нового основания тротуаров и укладке тротуарной плитки.

– К сожалению, погода последних недель не позволяла проводить работы более оперативно, но надеюсь, что сейчас это будет гораздо быстрее, – полагает глава управления дорожного хозяйства.

Капитальный ремонт Новощепного Ряда в мэрии обещают завершить до мая текущего года.