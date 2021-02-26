Новости Одессы и Одесской области

Ремонт Новощепного ряда в Одессе: в мэрии рассказали, как продвигаются работы

Ремонт Новощепного ряда в Одессе: в мэрии рассказали, как продвигаются работы

Что происходит на втором этапе капитального ремонта Новощепного Ряда и перекрестка улицы Водопроводной, прокомментировал начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

На сегодняшний день здесь ведутся работы по обновлению инженерных сетей, проходящих через улицу Водопроводную: водоснабжения, водоотведения и канализации (бытовой и ливневой), газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационных сетей и сетей наружного освещения.

– Сейчас с балансодержателями сетей газоснабжения и водоснабжения – «Одессагаз» и «Инфоксводоканал» – мы решаем вопрос о присоединении новых инженерных сетей, – отметил Андрей Сандул. – Также проходит процесс укладки новых трамвайных путей.

Также  продолжаются работы по устройству основания под трамвайное полотно. На участке от улицы Екатерининской до улицы Водопроводной устанавливаются рельсошпальная решетка и рельсы.

Кроме того, проводятся работы по устройству нового основания тротуаров и укладке тротуарной плитки.

– К сожалению, погода последних недель не позволяла проводить работы более оперативно, но надеюсь, что сейчас это будет гораздо быстрее, – полагает глава управления дорожного хозяйства.

Капитальный ремонт Новощепного Ряда в мэрии обещают завершить до мая текущего года.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить