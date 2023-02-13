Одесский Новощепной ряд: изменения продолжаются (фоторепортаж)

Так получилось, что полное окончание работ по преображению Новощепного ряда и от него – по Преображенской к улице Пантелеймоновской совпали с началом войны. «Картинка» старой улицы сегодня поражает. Неужели это место еще не так давно именовалось «клоакой» или совсем просто – «ужас, ужас!»? Неузнаваемой стала сегодня бывшая Эстонская. Между тем, изменения продолжаются.

С одной стороны Новощепного ряда еще недавно тянулось и тянулось на многие метры металлическое ограждение Привоза. Попасть на знаменитый рынок с самого ряда было невозможно. Теперь уже в нескольких местах можно. Как увидите манящую надпись «Оптовый рынок», то идите смело – и вы уже на Привозе.

Умиляет «четкое» объявление на другой части забора, откуда тоже можно попасть на Привоз: «Проезд тачек запрещен».

А вот целый кусок Новощепного ряда (раньше здесь проходили обувные ряды) со стороны Привоза уже вовсе лишился ограждения: сюда выходят новехонькие торговые павильоны знаменитого рынка.

Отметим, этот заунывный многометровый забор скоро вовсе исчезнет: его тоже заменят новые торговые павильоны.

По Новощепному ряду я ходила в тот счастливый день, когда на улицы города вышел городской электротранспорт. Следуют себе вагоны по Новощепному, глаза радуют.

Одесситы стоят в ожидании транспорта на новых остановочных комплексах Новощепного ряда. По непонятной причине один из них – без сидений. Никто не жалуется: трамваи сегодня ходят – уже счастье.

Никакой стихийно-подножной торговли в Новощепном ряду уже не наблюдается. Бывшая «клоака» теперь живет даже без намека на мусор, все убрано.

А оба строительных рынка в Новощепном ряду работают в своем обычном режиме – весьма активном…

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