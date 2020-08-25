Ремонт моста через Хаджибейский лиман завершится весной 2021 года – Куцый

Ремонт автомобильного моста через Хаджибейский лиман под Одессой завершится весной 2021 года.

Об этом в Фейсбук сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

В минувшие выходные при этом мост уже стал пятиполосным. Он является частью трассы Одесса – Киев и теперь три полосы движения открыты в сторону Одессы и две – в сторону столицы.

А еще недавно на мосту были открыты всего две полосы для транспорта – по одной в каждую строну.

Этим, а также большим наплывом туристов в Одессу и был вызван транспортный коллапс на столичной трассе.