На трассе Киев — Одесса ограничили движение — схема объезда

На мосту Хаджибеевского лимана — участке трассы Одесса — Киев — ограничили движение транспорта. Проехать можно только в сторону Киева.
Это из-за того, что из Одессы выезжают отдыхающие, которые приехали на «длинные» выходные. Транспорта очень много.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
Схема объезда такова:
«Движение грузовых транспортных средств будет осуществляться отдельным маршрутом с сотрудниками патрульной полиции», – отмечается в сообщении.
Напомним, на выходных пляжи Одессы заполонили тысячи туристов.
Фото: Сегодня.ua, Патрульная полиция Одесской области