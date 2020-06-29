На трассе Киев — Одесса ограничили движение — схема объезда

На мосту Хаджибеевского лимана — участке трассы Одесса — Киев — ограничили движение транспорта. Проехать можно только в сторону Киева.

Это из-за того, что из Одессы выезжают отдыхающие, которые приехали на «длинные» выходные. Транспорта очень много.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Схема объезда такова:

«Движение грузовых транспортных средств будет осуществляться отдельным маршрутом с сотрудниками патрульной полиции», – отмечается в сообщении.

Напомним, на выходных пляжи Одессы заполонили тысячи туристов.

Фото: Сегодня.ua, Патрульная полиция Одесской области