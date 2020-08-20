Цього тижня на мосту через Хаджибейський лиман планують відкрити рух трьома смугами

Наразі дорожники влаштовують під’їзди до мосту через Хаджибейський лиман.
Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.
Уже розпочались роботи з асфальтування під’їздів до мосту через Хаджибейський лиман, який розташований на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, км 445.
– На цьому тижні плануємо завершити ремонтні роботи на правому проїзді мосту та відкрити рух по 3 смугам, – зазначають у пресслужбі.
Більше фото ремонту Хаджибейського моста дивіться у галереї:
Фото: пресслужба