Цього тижня на мосту через Хаджибейський лиман планують відкрити рух трьома смугами

Наразі дорожники влаштовують під’їзди до мосту через Хаджибейський лиман.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Уже розпочались роботи з асфальтування під’їздів до мосту через Хаджибейський лиман, який розташований на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, км 445.

– На цьому тижні плануємо завершити ремонтні роботи на правому проїзді мосту та відкрити рух по 3 смугам, – зазначають у пресслужбі.

Більше фото ремонту Хаджибейського моста дивіться у галереї:

Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман Ремонт мосту через Хаджибейський лиман

Фото: пресслужба