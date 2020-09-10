Ремонт Канатной и медузы в море: коротко о главных новостях Одессы

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Одесская мэрия намерена обустроить на улице Николаевская дорога шесть полос, в том числе одну выделить для общественного транспорта. Улицу расширять не будут — количество полос увеличат с помощью разметки. А также добавят одну реверсивную полосу.
- Антимонопольный комитет одобрил ходатайство Фонда госимущества о передаче в управление НАК «Нафтогаз Украины» ряда теплоэлектроцентралей, включая и Одесскую ТЭЦ.
- Есть в Одессе такая традиция — каждый год перекапывать улицу Канатную. Муниципалитет утверждает — из-за реконструкции теплотрассы. Хотя одесситы подозревают, что с таким упорством и постоянством можно разве что закопанные клады разыскивать.
- Очередное нашествие гигантских медуз-корнеротов наблюдается в Одесском заливе. Данное явление повторяется практически каждую осень, когда море начинает остывать и медузы подплывают ближе к берегу, где вода еще теплая.