Ремонт дорог в Одессе: какие улицы затронет 3 декабря

Сегодня, в пятницу, 3 декабря 2021 года, в Одессе продолжается ремонт дорог. По сообщению управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, дорожные работы затронут более десятка улиц во всех районах города.

Ремонт дорог в Приморском районе Одессы

Здесь продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ведутся работы по капремонту тротуара на:

ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;

ул. Троицкой, 49/51;

ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта);

ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).

Продолжается капитальный ремонт Приморского бульвара.

Начались подготовительные работы по капремонту двора на ул. Гаванной, 6 и ул. Старопортофранковской, № 133.

Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы

В Малиновском районе начались подготовительные работы к капремонту:

ул. Шота Руставели;

перекрёстка Овидиопольской дороги и ул. Центральный аэропорт (с изменением организации дорожного движения).

Ведётся капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения:

на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к. 1 на ул. Центральный аэропорт;

ул. Генерала Швыгина (на участке от ул. Мачтовой до ул. Судостроительной).

Также идет капремонт тротуара на ул. Пишенина.

Ремонт дорог в Киевском районе Одессы

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:

ул. А. Невского, 43/2а и 45;

ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4.

Продолжается капитальный ремонт:

ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге);

ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).

Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Композитора Глинки.

Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы

В Суворовском районе начались подготовительные работы к капремонту внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №30-38 и улицы Бехтерева.

Начались работы по устройству карманов для парковки транспортных средств на:

ул. Ак. Воробьева;

прилегающей к территории Городской клинической больницы №11, расположенной по адресу: ул. Академика Воробьева, № 5.

Как сообщалось ранее, транспортная комиссия обнародовала список одесских улиц, где необходимо провести ремонтные работы в 2022 году.