Ремонт дорог в Одессе: какие улицы затронет 3 декабря

Сегодня, в пятницу, 3 декабря 2021 года, в Одессе продолжается ремонт дорог.
По сообщению управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, дорожные работы затронут более десятка улиц во всех районах города.
Ремонт дорог в Приморском районе Одессы
Здесь продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ведутся работы по капремонту тротуара на:
- ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;
- ул. Троицкой, 49/51;
- ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта);
- ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).
Продолжается капитальный ремонт Приморского бульвара.
Начались подготовительные работы по капремонту двора на ул. Гаванной, 6 и ул. Старопортофранковской, № 133.
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Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы
В Малиновском районе начались подготовительные работы к капремонту:
- ул. Шота Руставели;
- перекрёстка Овидиопольской дороги и ул. Центральный аэропорт (с изменением организации дорожного движения).
Ведётся капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения:
- на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к. 1 на ул. Центральный аэропорт;
- ул. Генерала Швыгина (на участке от ул. Мачтовой до ул. Судостроительной).
Также идет капремонт тротуара на ул. Пишенина.
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Ремонт дорог в Киевском районе Одессы
В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:
- ул. А. Невского, 43/2а и 45;
- ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4.
Продолжается капитальный ремонт:
- ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге);
- ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).
Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Композитора Глинки.
Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы
В Суворовском районе начались подготовительные работы к капремонту внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №30-38 и улицы Бехтерева.
Начались работы по устройству карманов для парковки транспортных средств на:
- ул. Ак. Воробьева;
- прилегающей к территории Городской клинической больницы №11, расположенной по адресу: ул. Академика Воробьева, № 5.
Как сообщалось ранее, транспортная комиссия обнародовала список одесских улиц, где необходимо провести ремонтные работы в 2022 году.