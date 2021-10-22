Сегодня, в пятницу, 22 октября, в Одессе продолжится ремонт дорог во всех районах города. Об этом сообщает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Ремонт дорог в Приморском районе Одессы

В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, ведутся работы по капремонту тротуара на ул. Пастера, 3, 5, 9, 56 и ул. Троицкой, 49/51.

Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы

Здесь капитально ремонтируют тротуары на ул. Святослава Рихтера, 148/2, ул. Святослава Рихтера, 128-130 и укладывают плитку на ул. Прохоровской, 31.

Начались подготовительные работы к капремонту ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома №2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и к капремонту тротуара по ул. Центральный аэропорт, 1-3.

Текущий ремонт будет проводиться на ул. Житомирской.

Ремонт дорог в Киевском районе Одессы

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по ул. А.Невского, 45 и ул. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, а также ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).

Продолжается капитальный ремонт:

на ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома №61 на просп. Небесной Сотни);

ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова);

ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 по Люстдорфской дороге).

Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы

Текущий ремонт будет проводиться по следующим адресам:

ул. Известковая;

ул. Балковская.

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