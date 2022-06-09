Ремонт дорог в Одессе: где затруднен проезд 9 июня

Сегодня, в четверг, 9 июня 2022 года, в Одессе идет ремонт 5 улиц во всех районах города.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».
Так, ремонт идет на следующих улицах:
- Приморский район: Старопортофранковская и проспект Гагарина;
- Малиновский район: Овидиопольская дорога;
- Киевский район: улица Толбухина;
- Суворовский район: улица Черноморского казачества.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что из-за текущих ремонтных работ в Одессе временно затруднен проезд по улицам Одария и Черноморского казачества.
Также вОдессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска между улицей Еврейской и Карантинным спуском.
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