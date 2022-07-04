Ремонт дорог в Одессе: где затруднен проезд 4 июля

Сегодня, в четверг, 30 июня, на Одессу обрушились гроза и мощный ливень. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, за полчаса в городе выпало 17 миллиметров осадков.
Из-за подтопления рельсов временно приостановили работу трамваи №1, 3, 5, 7, 12,15, 20 и троллейбусы №9, 10 и 12.
Какова же ситуация на дорогах города сейчас?
О самой сути переименования одесских улиц, чьи названия связаны со страной-оккупантом, сказано четко: «Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли». Именно так заявил городской голова Геннадий Труханов.
В Одессе в самом разгаре дорожные работы, в частности, обновление дорожной разметки.
Так, специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») обновили разметку на Привокзальной площади и части прилегающих к ней улиц.
Специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») установили по центру улицы Каманина специальные столбики – делиниаторы, разделяющие проезжую часть дороги.
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