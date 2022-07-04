Ремонт дорог в Одессе: где затруднен проезд 4 июля

Одессу накрыл залповый ливень: какова ситуация на дорогах? (фото) Сегодня, в четверг, 30 июня, на Одессу обрушились гроза и мощный ливень. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, за полчаса в городе выпало 17 миллиметров осадков.

Из-за подтопления рельсов временно приостановили работу трамваи №1, 3, 5, 7, 12,15, 20 и троллейбусы №9, 10 и 12.

Какова же ситуация на дорогах города сейчас? ПОДРОБНЕЕ

Переименование улиц Одессы: «за», «после нашей Победы», «оставим, как было» О самой сути переименования одесских улиц, чьи названия связаны со страной-оккупантом, сказано четко: «Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли». Именно так заявил городской голова Геннадий Труханов. ПОДРОБНЕЕ