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Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 14 февраля

Ремонт дорог в Одессе: где возможны заторы 14 февраля

Сегодня, в понедельник, 14 февраля 2022 года, в Одессе продолжается ремонт дорог на ряде улиц в трех районах города.
Об этом сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Ремонт дорог в Приморском районе Одессы

Рецепты

Так, в Приморском районе производится капитальный ремонт ул. Преображенской (на участке от ул. Новощепной ряд до ул. Пантелеймоновской, в т.ч. перекресток с ул. Пантелеймоновской).

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Также ремонтные работы проходят на внутридворовой территории по ул. Дерибасовской, 10 и тротуаре Александровского проспекта (на участке от ул. Успенской до Старобазарного сквера).

Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы

В Малиновском районе ведется капремонт:

  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома №2, к. 1 на ул. Центральный аэропорт).

Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы

В Суворовском районе продолжаются работы по устройству карманов для парковки транспортных средств на ул. Академика Воробьева, прилегающая к территории горбольницы №11 по ул. Академика Воробьева, 5.

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Начались подготовительные работы по капремонту внутриквартального проезда по адресу ул. Сортировочная 1А, №42.

Как сообщалось ранее, в Одесской области проведут капитальный ремонт дороги государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. На работы было выделено более 2,3 млрд грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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