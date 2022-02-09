Капремонт на Пантелеймоновской: что будет с транспортом и пробками?

Почти 150 тысяч одесситов и гостей города больше чем на год могут остаться без привычного городского транспорта. Такая нерадужная перспектива нас ожидает в случае капитального ремонта улицы Пантелеймоновской, которая тянется вдоль Привоза.

Частично неудобства горожане стали ощущать уже с 1 февраля, когда закрыли перекресток улиц Пантелеймоновской и Преображенской, отменив ряд трамвайных маршрутов. Дальше — больше. Возможен ли транспортный коллапс в центре города и есть ли альтернатива?

Что происходит на перекрестке у Привоза?

На углу улиц Пантелеймоновской и Преображенской с 1 февраля начался капитальный ремонт. Здесь ожидается реконструкция канализационного коллектора, который был построен еще в XIX веке. Работы обойдутся бюджету города в 716,4 тысячи гривен.

В связи с ремонтом на несколько месяцев здесь было закрыто движение транспорта. Из-за этого затруднено движениена улице Пантелеймоновской, в Резницком переулке, по улицам Екатерининской, Ришельевской и Старорезничной. А в час пик пробки в центре города только усиливаются.

Надолго без трамваев?

Из-за реконструкции и замены трамвайных путей перестали курсировать четыре трамвая — №5, №17, №18 и №28.При этом взамен городские власти пустили по маршрутам дополнительные автобусы. В них, кстати, действуют такие же льготы, как и в трамваях, а цена проезда — восемь гривен.

Однако маршрутки вместо трамваев не являются равноценной заменой. Работы на этом перекрестке сначала обещали закончить за полтора месяца, а сейчас заявляют, что ремонт займет три месяца.

— Я делал информационный запрос в «Одесгорэлектротранс» и получил ответ: этими четырьмя маршрутами в месяц пользуются в общей сложности 2,7 миллиона пассажиров. Кто-то ездит по 5-10 раз, кто-то 15-30. Выходит, что примерно 100-150 тысяч человек окажутся без привычного общественного транспорта, — подсчитал глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов.

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Застынем в пробках?

Но и это еще не самое страшное. В перспективе планируется капитальный ремонт всей улицы Пантелеймоновской, который продлится как минимум год. На это же время также придется отменить трамваи в этом районе.

Получается, что как минимум Фонтан и Аркадия будут отрезаны от трамвайного сообщения. В мэрии обещают запустить по Французскому бульвару автобусы, но едва ли это будет полноценной заменой.

— Аркадия на год застынет в перманентных пробках. И не только Аркадия. К сожалению, скорее всего так и будет. Так или иначе, я по-прежнему считаю, что трамвай должен стать главным видом транспорта в Одессе, — отметил Обухов.

Есть альтернатива?

Решением, по мнению Обухова, могло бы стать строительство небольшой трамвайной ветки — от Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Там нужно проложить 215 метров рельсов. Это позволило бы запустить маршруты, например, из Аркадии и с Фонтана в центр или даже на поселок Котовского.

— Но не судьба, как говорится. В мэрии мне сказали, что этого не нужно делать. Мол, мы будем глупо выглядеть, так как эту дорогу только недавно отремонтировали.

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