Ремонт дорог в Одессе 3 сентября: где будет сложно проехать в пятницу

Сегодня, 3 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работа на дорогах во всех районах города.

По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжится капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, а также капитальный ремонт тротуара на ул. Пастера,15.

В Малиновском районе текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться на Киевском шоссе/ул. Химической.

В Киевском районе запланирован текущий ремонт внутриквартальных проездов в границах Люстдорфской дороги, ул. Академика Королева, проспекта Академика Глушко и ул. Левитана.

В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию школы № 44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.

Данный план может быть изменен в случае изменения погодных условий.

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