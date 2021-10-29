Ремонт дорог в Одессе 29 октября: где возможны заторы

Сегодня, в пятницу, 29 октября, в Одессе продолжается ремонт дорог, из-за чего на ряде улиц может быть затруднен проезд.
Как информирует управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, работы будут проводиться во всех районах города.
Ремонт дорог в Приморском районе Одессы
В Приморском районе продолжается капитальный ремонт:
- ул. Преображенской;
- ул. Черняховского.
Также ведутся работы до капремонту тротуара на ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;
- ул. Троицкой, 49/51.
- и ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта).
Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы
В Малиновском районе капитально ремонтируют тротуары по:
- ул. Святослава Рихтера, 148/2;
- ул. Святослава Рихтера, 128-130.
Также укладывают плитку на ул. Прохоровской, 31.
Начались подготовительные работы к капремонту ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома №2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонту тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.
Ремонт дорог в Киевском районе Одессы
В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:
- ул. А. Невского, 45;
- ул. Академика Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
- ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).
Продолжается капитальный ремонт на:
- ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на пр. Небесной Сотни);
- ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома №13/3 на ул. Ильфа и Петрова);
- ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге).
Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы
В Суворовском районе текущий ремонт будет проводиться по следующим адресам:
- Балтская дорога/ул. Долинская;
- ул. Героев обороны Одессы, 82;
- ул. Крымская, 61, 63.
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