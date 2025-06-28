Ключевые моменты:
- За январь — май 2025 года плательщики Одесской области уплатили 2,5 млрд грн военного сбора.
- Это на 1,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Детали поступлений и ставки сбора
Начальник Главного управления ГНС в Одесской области Юрий Гурский сообщил, что поступления военного сбора от плательщиков региона за пять месяцев текущего года выросли на 1,7 миллиарда гривен по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В ведомстве напоминают, что военный сбор уплачивают все категории налогоплательщиков. Ставки сбора различаются в зависимости от системы налогообложения:
- Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году — 800 гривен ежемесячно).
- Плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) платят 1% от полученного дохода ежеквартально.
- Предприниматели на общей системе налогообложения платят 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода, а с наемных работников удерживается 5% от начисленной заработной платы.
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