Регина Тодоренко отметила День города в Одессе и показала сына (фото)

Известная одесская телеведущая и певица Регина Тодоренко засветилась в родном городе. Регина выложила в Инстаграм фото, где видно, как она проводит время в Одессе.

На снимке в белом платьице в горошек певица сидит в уютном дворике местного кафе. Волосы собраны в простенький хвост. На руках — маленький сын Миша.

Как оказалось, девушка отметилась в Одессе в День города 2 сентября. Она прогулялась по Дерибасовской с коляской, а потом поздравила Южную Пальмиру с днем рождения, признавшись, что это ее любимый город.

– Живи, моя Одесса! Живи и процветай! – написала она.

Фото: Инстаграм Регины Тодоренко

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