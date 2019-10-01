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Новости Одессы и Одесской области

Реформа в действии: в одесском трамвае оригинально напомнили об отмене монет

Реформа в действии: в одесском трамвае оригинально напомнили об отмене монет

Как и обещало правительство, в Украине с 1 октяря вывели из оборота монеты по 1, 2 и 5 копеек. В Одессе, в свою очередь, не стали затягивать с этим делом и отказались от мелочи аккурат в назначенную дату.

При этом, как сообщает наш корреспондент, в одном из городских трамваев решили оригинально напомнить об этом пассажирам. Так, там появилось объявление, где просят не расплачиваться в транспорте мелкими копейками.

У тех, чей кошелек распирает от оказавшейся ненужной мелочи, есть шанс с пользой от нее избавиться. Так, например, можно отдать копейки скульптору Кириллу Максименко. Дело в том, что мастер загорелся увековечить монетки для потомков, соорудив из них скульптуру. При этом одессит обещает обменять мелочь на деньги покрупнее.

А можно отнести копейки в «Ощадбанк», «Приватбанк» или банк «Аваль». Там будут принимать мелочь до 30 сентября 2022 года.

Фото: Галина Полищук

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