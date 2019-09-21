Как денежная реформа скажется на ежедневных расчетах украинцев?

С 1 октября в магазинах перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а Нацбанк начнет изымать из обращения 25 копеек. В то же время начнут заменять банкноты 5 и 10 гривен на монеты, а также появится новая купюра самого высокого номинала – 1000 гривен.

Зачем заменять банкноты монетами?

Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот. Если монета может находиться в обращении 20 лет, то банкноты низких номиналов только 2 года. Именно такой практический подход является причиной денежной реформы.

В апреле 2018 года начали появляться монеты номиналом 1 и 2 гривны, а выпуск соответствующих банкнот прекратился. Осенью этого года в оборот войдет монета 5 гривен, а с 2020 года – 10 гривен.

«Банкноты не нужно специально обменивать на монеты. Они остаются законным платежным средством, их будут изымать из оборота по мере износа, и постепенно полностью заменят на монеты», – уверяет директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Параллельно из обращения исчезнут 1, 2, 5 и 25 копеек, которые изредка используются в расчетах. В течение трех лет граждане смогут без ограничений и бесплатно обменивать «уходящие» деньги. В итоге в обращении останутся только 10 и 50 копеек.

Новый самый высокий номинал

С 25 октября в наличном обороте появится купюра номиналом 1000 гривен. На лицевой стороне будет изображен портрет ученого Владимира Вернадского, на оборотной стороне – здание Национальной академии наук Украины.

В банкноте 1000 гривен будет превалировать голубой цвет. Ее размер — 75×160 мм. Кроме того, новая купюра будет иметь современную инфракрасную и магнитную защиты.

Логический шаг или подготовка к кризису?

Экономисты отмечают, что эти процессы никак не связаны с инфляционными ожиданиями, а введение новой крупной купюры не повлияет на рост цен.

«Не стоит это связывать с прогнозируемой девальвацией или какими-то другими причинами», – объясняет директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Кроме того, таким образом НБУ оптимизирует свои расходы на изготовление, хранение и транспортировку денег.

«Основная цель введения банкнот крупного номинала – снижение расходов на обслуживание наличного денежного оборота», – уверен председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

В то же время среди рисков для населения специалисты называют активизацию фальшивомонетчиков.

«Но думаю, что это небольшая проблема, так как к купюрам высокого номинала всегда более пристальное внимание», – замечает кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

В НБУ прогнозируют, что благодаря изменениям среднее количество монет на одного украинца уменьшится вдвое, а банкнот – почти на треть.

Фото: kor.ill.in.ua