Ключевые моменты:
- В Одесской области развлекательным и обслуживающим заведениям разрешено работать до 23:00 (на час дольше).
- Действует ограничение на воспроизведение музыки внутри помещений до 9:30 утра.
Новые условия работы и ограничения
Согласно обновленному приказу, заведения могут начинать свою работу с 7:00 утра. Однако, введено ограничение на воспроизведение музыки внутри помещений — она разрешена только после 9:30.
Как пояснили в Одесской ОГА, такое ограничение по музыкальному сопровождению введено с целью обеспечения должного уважения к общенациональной минуте молчания, которая проводится в 9:00 на всей территории Одесской области для почтения памяти погибших. Предпринимателей и посетителей заведений призывают соблюдать установленные правила.
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