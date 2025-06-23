Ключевые моменты:

В Одесской области развлекательным и обслуживающим заведениям разрешено работать до 23:00 (на час дольше).

Действует ограничение на воспроизведение музыки внутри помещений до 9:30 утра.

Новые условия работы и ограничения

Согласно обновленному приказу, заведения могут начинать свою работу с 7:00 утра. Однако, введено ограничение на воспроизведение музыки внутри помещений — она разрешена только после 9:30.

Как пояснили в Одесской ОГА, такое ограничение по музыкальному сопровождению введено с целью обеспечения должного уважения к общенациональной минуте молчания, которая проводится в 9:00 на всей территории Одесской области для почтения памяти погибших. Предпринимателей и посетителей заведений призывают соблюдать установленные правила.

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